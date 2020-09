Il maltempo mette in ginocchio la provincia: scattano evacuazioni a Sarno

Il maltempo sta mettendo in ginocchio la provincia di Salerno. Dopo la colata di fango che si è riversata su Castel San Giorgio, altre gravi criticità si stanno verificando a causa nel maltempo in altri comuni della zona nord della provincia. In azione numerosi mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. Allertate anche le Forze dell'Ordine. Ingenti i danni.

L'evazione a Sarno

E' scattata l'evacuazione per le famiglie che risiedono in una parte del centro storico e in via Bracigliano a Sarno (Salerno). Il provvedimento si e' reso necessario in seguito agli smottamenti avvenuti nel pomeriggio che hanno portato a valle fango e detriti. Centinaia le persone che dovranno lasciare, a scopo precauzionale, le proprie abitazioni. Il sindaco Giuseppe Canfora ha subito messo in moto la macchina dei soccorsi, coordinata dal Centro Operativo Comunale e che vede in campo forze dell'ordine, protezione civile e polizia locale. L'allarme e' scattato intorno alle 17 in seguito alle abbondanti precipitazioni cadute sulla provincia di Salerno. A Sarno, comune che nel 1998 fu colpito da una tragica frana, la pioggia ha provocato smottamenti che sono venuti a valle dalla collina recentemente colpita da un vasto incendio. "Stiamo sulle terribili conseguenze degli incendi", ha scritto sui social il primo cittadino, annunciando l'inizio dell'evacuazione. "Agevolare le operazioni di soccorso, supporto ed evacuazione. Non sostare lungo le strada interessate con le auto". La scuola Baccelli restera' aperta per l'accoglienza. Tutte le altre scuole, invece, nella giornata di domani resteranno chiude per l'allerta maltempo.

Gli altri comuni della zona nord

Allagamenti si stanno registrando, in particolare, a Cava de' Tirreni (un albero è caduto nel cortile della scuola media Giovanni XXIII, danni a Santa Lucia per il cedimento di lamiere dalla palestra comunale, chiusa via Arte e Mestieri, danneggiate le finestre di alcune abitazioni); a Pagani (ad esempio in via Migliaro, via Ammaturo, via Cesarano, allagata l'entrata della scuola Rodari); Nocera Inferiore e Nocera Superiore (criticità a Cupa Belvedere dove sono stati sgomberati i residenti che non avevano lasciato le casa due giorni fa); a San Valentino Torio il sindaco Michele Strianese invita i cittadini ad allontanarsi dalle aree del paese dove sono possibili allagamenti per malfunzionamenti o insufficienza della rete fognaria (Via Vetice, Via Porto, Via Diaz, Via Provinciale Sarno/Nocera); colata di fango tra le frazioni Fusara e Caprecano e lungo le strade di Cariti a Baronissi, dove sono crollati anche diversi alberi; disagi anche in alcune frazioni di Mercato San Severino.

In Costiera Amalfitana

Paralizzata anche la Costiera Amalfitana: a Maiori le caditoie del lungomare non hanno retto alla forza dell'acqua e in pochi minuti la sede stradale della Statale 163 Amalfitana si è letteralmente in un torrente; allagamenti a Minori dove la pioggia è entrata all'interno dei negozi e dei piani interrati delle abitazioni; ad Atrani si è innalzato il livello del torrente Dragone tanto da far scattare le sirene e lanciare l'allarme; a Praiano fango e detriti si sono venuti già dalla montagna interessata dall'incendio del 30 agosto scorso ed ora la SS163 è impraticabile; anche a Positano si è verificata una frana.

La provincia sud

Particolarmente colpita la città di Capaccio Paestum, con diversi alberi e grossi rami sradicati dal forte vento e caduti sulla carreggiata in varie contrade; allagamenti e crolli, avvenuti anche su cavi elettrici, hanno causato disagi a Gromola, Precuiali, Trentalone, lungo Via Magna Graecia e Via Poseidonia; diversi alberi sono caduti anche ad Acerno sui Monti Picentini; alberi pericolanti anche a Bellizzi.

Le foto sono prese da Facebook