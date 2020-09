Il maltempo mette in ginocchio l'Agro nocerino: comuni allagati da fango e detriti

Il maltempo sta mettendo in ginocchio l’Agro nocerino sarnese. Dopo la colata di fango che si è riversata su Castel San Giorgio, altre gravi criticità si stanno verificando a causa nel maltempo in altri comuni della zona nord della provincia.

Disagi e paura

Allagamenti e cedimenti si stanno registrando, in particolare, a Pagani, Sarno, Nocera Inferiore e Nocera Superiore. Strade completamente intasate e tombini saltati con l’impossibilità di poter uscire a piede e in alcuni tratti finanche con l’auto. C'è paura tra i residenti. L’assessore del comune di Sarno Roberto Robustelli invita i suoi concittadini a non usare le automobili. “Agevolate le operazioni della protezione civile e di tutti gli uomini e le donne impegnati nei soccorsi. Stiamo intervenendo in tutte le aree”.

Gli interventi

In azione numerosi mezzi dei vigili del fuoco e della Protezione Civile. Allertate anche le Forze dell'Ordina. Ingenti i danni.

Le foto sono prese da Facebook