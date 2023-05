Maltempo a Salerno: negozi e garage allagati a Mercatello: disagi anche negli altri quartieri

Il forte acquazzone che, la scorsa notte, si è abbattuto sulla città di Salerno ha provocato numerosi danni, in particolare nella zona orientale del capoluogo. Nel quartiere di Mercatello, infatti, è esondazione il torrente Mercatello: fiumi di acqua e fango hanno invase le strade ed allagato garage e negozi; chiuso, temporaneamente, anche il sottopasso.

Le altre zone

Completamente allagata anche via Torrione, in particolare il tratto che conduce in direzione di Corso Garibaldi. Piscine d’acqua si sono formate anche a Fuorni e nella zona industriale. Disagi anche nelle zone collinari di Matierno e Giovi.