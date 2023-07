Allarme maltempo, acquazzone colpisce il salernitano: chiuso sottopasso a Mercato San Severino

Il violento acquazzone che si è abbattuto, la scorsa notte, sulla provincia di Salerno ha provocato danni e disagi in alcuni comuni del territorio.

Chiuso sottopasso

Tra quelli più colpiti c’è sicuramente Mercato San Severino, dov’è stato chiuso temporaneamente il sottopasso di via Faraldo per allagamento. Fiumi d’acqua hanno invaso anche altre strade, in particolare delle frazioni come quella di Corticelle. In azione, i volontari della Protezione Civile.