Danni maltempo: interventi dei vigili del fuoco a Pontecagnano, Eboli e Capaccio Paestum

Ancora pioggia a Salerno e in diverse zone della provincia di Salerno dove si sono verificati allagamenti e cadute di alberi. In particolare, nel pomeriggio, sono stati numerosi gli interventi da parte dei vigili del fuoco, in particolare, nei comuni di Pontecagnano, Eboli e Capaccio Paestum.

L'avviso

“Le squadre competenti per territorio stanno lavorando ed hanno qualche intervento in attesa ma niente di preoccupante” fanno sapere dal comando provinciale dei pompieri.