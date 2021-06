Maltempo, bomba d'acqua nell'Agro: allagamenti e disagi tra Scafati e Sarno

Il sindaco Salvati avverte: "L'impianto fognario, anche se definitivo, non risolverà il problema degli allagamenti, quindi sono necessari un approfondimento e una soluzione degli enti sovracomunali per darci una degna vivibilità nelle zone soprattutto centrali della città"

La pioggia battente che è caduta nel primo pomeriggio di oggi ha provocato l'allagamento di diverse strade nell'agro nocerino sarnese. A Scafati, dove sono in corso lavori all'impianto fognario, invaso dall'acqua un tratto di via Passanti, del corso Nazionale e di via Alcide De Gasperi all'incrocio con via Cesare Battisti e nella zona industriale via Sant'Antonio Abate. Il sindaco Cristoforo Salvati sottolinea che "l'impianto fognario, anche se definitivo, non risolverà il problema degli allagamenti, quindi sono necessari un approfondimento e una soluzione degli enti sovracomunali per darci una degna vivibilità nelle zone soprattutto centrali della città".

I disagi

Allagata anche la stazione della Circumvesuviana di Scafati con la circolazione ferroviaria sulla tratta Pompei - Poggiomarino che è stata ripristinata regolarmente dalle 16.50, come si legge sul sito dell'Eav. A Sarno, invece, due sottopassi, in via Garigliano, si sono allagati, ma grazie all'entrata in funzione delle pompe idrauliche il problema si è risolto in breve tempo. A confermarlo è il vicesindaco con delega all'Ambiente e alla Protezione civile, Roberto Robustelli, che ha appena terminato una perlustrazione per l'intera città.