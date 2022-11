Dramma maltempo nell'Agro: Scafati si allaga, a Sarno crolla un'impalcatura

Non solo la Costiera Amalfitana e la Valle dell’Irno. Anche l’Agro nocerino sarnese è vittima della nuova ondata del maltempo che sta devastando diverse zone della provincia di Salerno.

I danni del maltempo

Situazione particolarmente critica a Scafati, dove si sono verificati numerosi allagamenti causati anche dall’esondazione del Rio Sguazzatoio. Il sindaco Cristoforo Salvati: “ Stiamo lavorando per chiedere lo stato di calamità naturale affinché chi ha avuto danni possa trovare il giusto ristoro. Nel frattempo si lavora sul territorio. Abbiamo attivato il Coc e le pompe idrofore di corso Trieste e via Terze sono ripartite consentendo di liberare la strada mentre via Longole è ancora in grosse difficoltà”. Domani mattina, su nostro impulso, gli arbusti che ostacolano il deflusso delle acque nel Rio Sguazzatorio a Via Oberdan saranno rimossi dal consorzio di bonifica che sta anche caratterizzando i fanghi del Rio per procedere al dragaggio. “Non ci arrendiamo e lavoreremo sodo per risolvere questo annoso problema. Ringrazio - aggiunge il primo cittadino - la polizia municipale e il comandante Salvatore Dionisio per l'immenso lavoro che stanno svolgendo, i vigili del fuoco, i dipendenti comunali impegnati sul territorio, l'associazione Avnet, il consigliere delegato alla protezione civile Antonio Carotenuto e l'assessore Daniela Ugliano”. Intanto, il presidente del consiglio comunale Mario Santocchio ha contattato telefonicamente il consigliere regionale Luca Cascone per informarlo della disastrosa situazione idrogeologica nella quale versa Scafati. “Mi ha assicurato che in settimana ci sarà un tavolo tecnico regionale per provvedere a risolvere l’atavico nostro problema. Ovviamente la mia speranza che alle parole seguono anche i fatti”.

Sempre nell’Agro, ma nella città di Sarno, si sono vissuti attimi di panico per il crollo, a causa del forte vento, di una impalcatura lungo Corso Amendola, che è precipitata su alcune auto in sosta Fortunatamente non risultano feriti. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco, la polizia locale, i volontari della Protezione civile “Sarrastri”. Il sindaco Giuseppe Canfora, a causa soprattutto delle violenti raffiche di vento, ha invitato i cittadino a "non uscire di casa".