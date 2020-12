Torna il maltempo, violento acquazzone a Baronissi: i disagi

Il maltempo, come anticipato dalle previsioni della Protezione Civile, è arrivato già stasera nel salernitano. Un violento acquazzone si sta abbattendo in queste ore nell’Agro nocerino sarnese e nella Valle dell’Irno: particolari disagi a Baronissi dove un allagamento vero e proprio si sta verificando in via Farina.

Piove anche nel capoluogo dove vengono monitorati i sottopassi e controllate soprattutto le frazioni collinari.