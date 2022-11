Maltempo, allagamento in via Ligea: interviene il Nucleo di Protezione Civile

Resta alta l’attenzione per il maltempo anche a Salerno città. In mattinata, gli uomini del Nucleo Comunale di Protezione Civile, guidati dal capitano Mario Sposito, sono intervenuti in via Ligea per un allagamento.

La sicurezza

Particolarmente monitorati, in queste ore, i sottopassi, i ponti e le strade che spesso si trasformano in veri e proprio ruscelli che provocano non pochi disagi alla viabilità.