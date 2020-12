Allerta maltempo: allagato il sottopasso di Pontecagnano, attivato il COC a Nocera

Continuano i danni del maltempo nel nostro territorio: allagato, per iniziare, il sottopasso di Pontecagnano. Il bollettino previsionale delle condizioni metereologiche del S.O.R.U della Regione Campania ha segnalato la criticità di colore arancione a partire dalle 18 di stasera e fino alle 18 di mercoledi 30 dicembre.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

L'attivazione del Coc

A Nocera Inferiore, da questa sera sarà attivato il C.O.C in forma di presidio, la struttura organizzativa comunale per svolgere, in caso di necessità, attività di monitoraggio e coordinamento degli interventi.