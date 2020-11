Maltempo ad Angri, distrutto il gazebo per i tamponi: interviene il sindaco

Il forte vento della scorsa notte, oltre a vari danni sul territorio, ha distrutto anche il gazebo allestito dal Comune di Angri con l’Asl per la somministrazione dei tamponi.

L’alternativa

Per questo, nei prossimi giorni, fin quando non verrà ristabilita la postazione nel parcheggio di piazza Crocifisso, i tamponi verranno eseguiti, al piano zero del Comune. “Ovviamente – precisa il sindaco Cosimo Ferraioli - quando tutto sarà ultimato, verrà eseguita una efficace sanificazione. Ringrazio, i medici e operatori della Usca, la Polizia Locale e la Protezione Civile - Comune di Angri, per il supporto”.

Gallery