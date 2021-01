Temporale nel Vallo di Diano, famiglia bloccata in auto a Montesano

E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per mettere in salvo gli occupanti, mentre un carro attrezzi ha provveduto a recuperare la vettura

Momenti di paura, nella serata di ieri, a Montesano sulla Marcellana, dove le violenti piogge delle ultime ore hanno provocato non pochi danni anche alla circolazione veicolare.

L'intervento

Un’automobile, con a bordo una famiglia, è rimasta bloccata dal fango e dall’acqua mentre percorreva via Tempa Mancini, a causa dello straripamento delle cunette laterali. E’ stato necessario l’intervento dei carabinieri per mettere in salvo gli occupanti, mentre un carro attrezzi ha provveduto a recuperare la vettura. Nelle ultime ore sono stati numerosi i danno provocati dal maltempo nei comuni del Vallo di Diano.