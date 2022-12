Maltempo e rischi, il sindaco di Santa Marina: "Uscite solo se necessario"

Preoccupato per le avverse condizioni meteo, il sindaco di Santa Marina, Giovanni Fortunato. "Considerato che il durare delle abbondanti piogge sta creando difficoltà alla rete, ormai obsoleta, di smaltimento delle acque piovane nella frazione di Policastro, non consentendo il regolare deflusso delle stesse, invito i cittadini della frazione di Policastro a limitare le uscite di casa solo per urgenze o particolari esigenze, a limitare allo stretto necessario gli spostamenti e, a scopo prudenziale, ad evitare le aree ubicate in adiacenza degli sbocchi dei canali", ha scritto il primo cittadino sui social. Si raccomanda prudenza.