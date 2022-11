Maltempo, grosso albero cade a Maiori: chiusa la SS 163 Amalfitana

Un albero si è abbattuto poco dopo le 9.30 sulla statale 163 "Amalfitana", al chilometro 38, all'altezza del cimitero comunale di Maiori, compromettendo la circolazione stradale. Fortunatamente nessun mezzo coinvolto.

I disagi

Al momento, il transito sull'arteria è interdetto e i veicoli sopraggiunti da entrambe le direzioni stanno effettuando inversione di marcia per percorsi alternativi. Sul posto sono in arrivo vigili del fuoco del distaccamento di Maiori e i carabinieri per il taglio del tronco del pino domestico dalle cospicue dimensioni. Le operazioni richiederanno tempo, i caschi rossi opereranno sotto la pioggia battente.