Allerta meteo: Sapri chiude cimitero e lungomare per precauzione

Si prepara a fronteggiare il maltempo annunciato per domani, l'amministrazione comunale di Sapri. "I fenomeni attesi di tipo meteo-marino destano preoccupazione anche in seguito all’alluvione di pochi giorni fa in quanto le operazioni di ripristino delle sezioni idrauliche dei canali (per le quali è stata già richiesta la dichiarazione di stato di calamità) sono ancora in corso. - ha detto il sindaco Antonio Gentile- Vi raccomando, quindi, di prestare la massima diligenza, di non uscire se non per motivi di estrema necessità durante i fenomeni atmosferici e di mettere al riparo beni e proprietà".

I provvedimenti

Chiuso il cimitero comunale e vietato stazionare in prossimità di canali, alberi e lungomare e di intralciare i mezzi di emergenza. "Abbiamo già preparato le squadre di intervento che si posizioneranno appena terminati gli eventuali fenomeni atmosferici e per segnalare ogni richiesta di intervento comunale è attivo il numero unico della Protezione Civile Città di Sapri 0973605543 fino a disattivazione del COC", ha concluso il primo cittadino.