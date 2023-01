Dramma maltempo: crolla una casa a Pagani, mareggiata allaga Marina di Vietri

Momenti di tensione si sono vissuti, nella tarda serata di ieri, a Pagani, dov’è crollata una vecchia abitazione in via Califano. Fortunatamente era disabitata. Spaventati dal forte boato proveniente dalla strada i residenti, che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e i carabinieri. Sul posto anche il sindaco De Prisco, che ha disposto l’allontanamento in via precauzionale di due famiglie. Allagamenti e ancora disagi anche a San Marzano sul Sarno e nelle due Nocera.

La mareggiata

Nella notte, invece, una violenta mareggiata si è verificata a Marina di Vietri provocando numerosi allagamenti sulle strade e nei parcheggi. “Notte difficile con danni importanti a proprietà private e pubbliche. Un grazie di cuore ai volontari della Protezione Civile, con il nostro delegato Salvatore Pellegrino, che hanno fatto di tutto per limitare i danni e preservare vite umane” ha scritto su Facebook il sindaco Giovanni De Simone. “E’ stata una notte di duro lavoro – commenta Salvatore Pellegrino, consigliere delegato alla Protezione civile – Grazie all’architetto Cerra arrivato sul posto, un grazie di cuore ai volontari di Protezione Civile del Comune Di Vietri sul Mare, esempio di dedizione e amore per il territorio: sono orgoglioso di voi!".