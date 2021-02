Maltempo nel Vallo di Diano, crolla un muro a Sala Consilina

Fortunatamente nessuna vettura in transito è stata colpita. Sul posto sono giunti i tecnici del Comune e gli agenti della Polizia Municipale per mettere in sicurezza la zona e gestire la viabilità

Non solo a Salerno e in Costiera Amalfitana. Il maltempo di queste ore sta iniziando a provocare non pochi disagi anche nel Vallo di Diano: nella serata odierna, infatti, si è registrato un cedimento strutturale di un muro di contenimento in pietra di un terreno agricolo situato lungo la Strada Statale 19 in località Sant’Antonio a Sala Consilina.

Il sopralluogo

Fortunatamente nessuna vettura in transito è stata colpita. Sul posto sono giunti per un sopralluogo i tecnici del Comune e gli agenti della Polizia Municipale per mettere in sicurezza la zona e gestire la viabilità.