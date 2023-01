Maltempo, gravi danni nel salernitano: l'allarme di Confagricoltura

Piogge torrenziali e forti raffiche di vento hanno messo in ginocchio il salernitano, arrecando gravi danni all’agricoltura. Infatti, Confagricoltura Salerno segnala forti danni in particolare nella zona di Eboli-Capaccio per la scopertura di serre e per colture a pieno campo frutticole ed orticole allagate. Il fiume Sele è ai livelli di guardia e la zootecnia è in affanno a causa dell'eccesso di acqua che non permette uno smaltimento costante e regolare degli effluenti di stalla.

Si segnalano danni anche in Costiera Amalfitana, specialmente per smottamenti che hanno interessato limoneti e colture vitivinicole. Particolarmente compromesse appaiono le colture a cereali attualmente in atto nel Vallo di Diano dove si registrano estesi allagamenti.

Parla Antonio Costantino, presidente di Confagricoltura Salerno: