Danni maltempo: fiumi attenzionati nell'agro-nocerino-sarnese, rottura dell'argine a San Marzano

Situazione molto delicata nell'Agro-Nocerino Sarnese, a causa del maltempo. A Pagani, in particolare, il COC si è insediato presso la protezione civile Papa Charlie ed il sindaco Raffaele Maria De Prisco ha tenuto un incontro online con la Prefettura. La situazione è monitorata, in particolare gli argini del fiume e Papa Charlie, la polizia municipale e la polizia provinciale sono sul posto. Intanto, sono emerse delle criticità per la rottura dell'argine in via Gramsci, a San Marzano Sul Sarno, con disagi in via Traversa Filettine. Non è escluso che si procederà ad evacuare qualche famiglia particolarmente a rischio.

Il monitoraggio

E intanto, fiumi al limite in territorio nocerino, nelle zone di San Mauro e via Buscetto.