Strade allagate e disagi ad Angri e Scafati, il Calore in piena

Allagamenti e disagi anche in zona Avagliana e nelle periferie di Angri a causa del maltempo: sul posto, anche il sindaco Cosimo Ferraioli per dare supporto ai cittadini colpiti dal maltempo dei giorni scorsi e di queste ore.

La nota del sindaco

Dopo la diffida inviata alla Regione Campania, in attesa di risposte e azioni concrete, mettiamo in campo tutte le nostre forze, consapevoli che non può bastare. Ringrazio la Protezione Civile - Comune di Angri, il Presidente del Consiglio Comunale Massimo Sorrentino e Nunzio Carpentieri che sono sul posto da stamattina, con tanto impegno e dedizione. Siamo vicini alle Famiglie e ai bambini delle zone colpite, soprattutto oggi che sarebbe dovuto essere un giorno di festa. Non perdiamo la speranza che il nostro appello venga accolto.

Da stamattina stiamo ricevendo diverse segnalazioni da parte dei cittadini per disagi causati dalle buche stradali, causate dal maltempo. Ci stiamo attivando, con gli agenti della polizia municipale ed i dipendenti comunali, per transennare le zone interessate, coprire le buche e limitare i disagi per pedoni e conducenti, in attesa che l'ufficio comunale competente possa domani incaricare la ditta per gli interventi necessari che saranno realizzati appena le condizioni metereologiche lo permetteranno.

Scafati

Numerose segnalazioni da parte dei cittadini di Scafati, per disagi causati dalle buche stradali, causate dal maltempo. "Ci stiamo attivando, con gli agenti della polizia municipale ed i dipendenti comunali, per transennare le zone interessate, coprire le buche e limitare i disagi per pedoni e conducenti, in attesa che l'ufficio comunale competente possa domani incaricare la ditta per gli interventi necessari che saranno realizzati appena le condizioni metereologiche lo permetteranno", ha commentato il sindaco Cristoforo Salvati.

Castel San Lorenzo

In piena, il Calore, gonfio e possente a Varco della Taverva ed a Ponte Calore, come rende noto il Comune di Castel San Lorenzo.









