Maltempo e danni: disastro in Cilento, quasi 100 interventi ad Agropoli e dintorni tra allagamenti e disagi

Un vero e priorio disastro per il maltempo, è stato registrato oggi in Cilento. Alle ore 10:15, una bomba d'acqua ha colpito Agropoli, Castellabate e i comuni limitrofi. I Vigili del Fuoco di Salerno hanno già effettuato circa 30 interventi, mentre ne restano altri 50 in attesa di essere espletati.

La zona maggiormente colpita è Agropoli, dove c'è anche un black-out elettrico, in quanto vi è un metro d'acqua sulla sede stradale in alcuni punti.

Il Comando Vigili del Fuoco Salerno ha raddoppiato i turni di servizio per fornire un rapido supporto alla popolazione colpita.