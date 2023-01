Danni e disagi per il maltempo, dalla Costiera al Cilento: straripa il Calore, auto in panne e alberi caduti

Disastro maltempo, nel salernitano. Le raffiche di vento, per iniziare, hanno abbattuto numerosi alberi a Salerno città, come nel resto della provincia. In particolare, arbusti spezzati in via Cacciatore, a Mariconda, come in numerose altre zone della città. Allagate varie strade, dal centro alla zona orientale e monitorati i sottopassi.

I fiumi in piena

In piena, intanto, il fiume Calore, con l'allagamento della località Mainardi di Aquara. Inoltre, massima attenzione per il livello dei torrenti in aumento su tutti i settori, da parte dell'Epi di Mercato San Severino. Mentre in Cilento, le onde alte hanno raggiunto e invaso i porti delle cittadine della costa.

La strada interdetta

E in Costiera Amalfitana, precisamente ad Atrani, a causa della pioggia, c'è stato un importante distacco di intonaco da un palazzo, culminato con la chiusura, per precauzione, delle scale che conducono in centro. Sul posto, dunque, la polizia municipale e i vigili del fuoco, per la messa in sicurezza.

Il soccorso

Non sono mancati disagi per gli automobilisti: un anziano alla guida della sua vettura, è rimasto bloccato nel sottopassaggio nei pressi dello svincolo dell’A2 a Petina. Con l’auto in panne, il malcapitato ha allertato i soccorsi. A trarlo in salvo, i carabinieri, i vigili del fuoco e l'Anas. Si raccomanda prudenza, dunque, a piedi come alla guida.

Foto di Guglielmo Gambardella