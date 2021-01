Danni maltempo: frana a Cava, intanto mareggiate e segnali stradali abbattuti a Salerno

Il maltempo continua a far danni: è la volta di Cava de' Tirreni dove le piogge hanno causato, nella notte appena trascorsa, una frana che ha interessato la strada in località Petrellosa. Sul posto è immediatamente intervenuto personale della Protezione Civile comunale con l'assessore Germano Baldi, per le attività di messa in sicurezza dell'area e di chiusura del tratto.

Intanto, a Salerno città le mareggiate hanno portato rifiuti sulla riva del porticciolo di Pastena: si tratta apparentemente di escrementi di animali. E, per finire, il vento ha abbattuto la segnaletica stradale di fronte Palazzo Sant'Agostino: necessario un intervento per evitare cadute o incidenti per i pedoni che si trovano a percorrere quella strada.



Foto di Guglielmo Gambardella e Antonio Capuano

