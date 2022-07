Tempesta di vento sui Picentini: danneggiati i noccioleti di Giffoni, l'allarme del sindaco

Le condizioni atmosferiche avverse delle scorse ore hanno fortemente danneggiato i noccioleti di Giffoni Sei Casali e del comprensorio dei Picentini, mettendo in serio rischio la raccolta 2022. Lo ha sottolineato il sindaco di Giffoni Sei Casali, Francesco Munno che porterà la questione all’attenzione della Giunta comunale e del Consiglio della Comunità Montana in programma il prossimo lunedì, per chiedere alla Regione Campania lo stato di calamità naturale per gli eventi eccezionali e le avversità atmosferiche di queste ore.

Parla il sindaco Munno