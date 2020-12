Maltempo: cadono alberi a Salerno, Nocera e Pagani. Mareggiata a Positano

Il maltempo si sta abbattendo, in queste ore, anche a Salerno e provincia. Violenti raffiche di vento e mareggiate si stanno verificando da nord a sud della provincia. Ma, al momento, non si registrano particolari danni.

A Salerno

Tensione, nel capoluogo, dove un grosso albero si è abbattuto all'interno del Parco del Seminario in via Valerio Laspro, dov'è stato allertato il 112. Le mareggiate, che questa mattina hanno visto “arenare” sulla spiaggia di Mercatello l’automobile di un tecnico in servizio nel cantiere, non stanno fortunatamente provocando grandi problemi al ripascimento della fascia costiera, considerando che i lavori sono ancora in corso di esecuzione. Lo dimostrano le foto scattate, nel tardo pomeriggio, da Antonio Capuano.

Nell’Agro e in Costiera

Tensione, invece, a Pagani, dove una lamiera è volata nei pressi del mercato ortofrutticolo, mentre alcuni rami sono caduti da un albero situato nelle adiacenze dell’ospedale cittadino. Per entrambi gli interventi sono entrati in azione i vigili del fuoco. Non risultano, fortunatamente, feriti. Paura anche a Nocera Inferiore, dove un albero è caduto in Piazza dei Santi e un altro al rione Calenda. Apprensione a Positano, dove le onde - come mostra il video di Fabio Fusco, hanno raggiunto la spiaggia.

