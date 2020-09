Maltempo, disagi in piazza Petti per gli alberi abbattuti dal vento

Alberi sradicati e disagi per i pedoni: piazza Raffaele Petti, a Torrione, oggi è ancora in condizioni disastrose. A segnalarcelo, diversi utenti che chiedono all'amministrazione comunale di rimuovere quanto prima gli arbusti abbattuti dalle violente raffiche di vento che hanno colpito l'intero territorio, causando non pochi danni.

