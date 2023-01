Maltempo nell'agro nocerino sarnese, vertice tra sindaci: "Uscire di casa solo se necessario"

Resta alta l’attenzione nell’Agro nocerino sarnese dopo gli allagamenti e gli smottamenti che si sono verificati tra ieri e stanotte a causa del maltempo. Questa mattina si è tenuto un collegamento congiunto tra la sindaca di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo, il primo cittadino di Pagani Raffaele De Prisco, l'assessore alla Protezione Civile del Comune di Angri Ciro Calabrese e l'assessore alla Protezione Civile di San Marzano, Angela Calabrese", lo scrive il sindaco di San Marzano sul Sarno Carmela Zuottolo.

L'appello della Zuottolo

"Si è discusso dell'emergenza che ha colpito i nostri territori in queste ore. Vi chiediamo di uscire – scrive la sindaca Zuottolo - solo se strettamente necessario e di osservare le regole di buona convivenza. Ringrazio inoltre, tutte le persone che stanno lavorando in queste ore per fronteggiare l'accaduto. Congiunto con la Prefettura di Salerno, Genio Civile e Vigili del Fuoco".

I danni

A San Marzano, il torrente ha rotto l'argine provocando allagamenti nelle aree al confine con il comune di Pagani. Le cabine elettriche in Via Gramsci sono state raggiunte e sommerse dall'acqua a causa della rottura dell'argine dell'alveo comune nocerino. Molte strade allagate anche nella città di Sant'Alfonso ed Angri. In azione i vigili del fuoco, la Protezione Civile e le forze dell'ordine. Piccoli smottamenti si sono verificati, a Nocera Superiore, nelle zone pedemontane di Citola e Cupa Belvedere: sul posto, a presidiare l’arrivo del Consorzio di Bonifica allertato per competenza, il nucleo comunale di Protezione Civile, la Polizia Municipale ed i tecnici in reperibilità. Il lungo lavoro di verifica è proseguito per tutta la notte su tutto il territorio, ma non sono state registrati rischi per la pubblica incolumità. In zona Cupa Sorvello, sempre a causa delle piogge continue ed intense, si è verificato il cedimento di una parte di fabbricato disabitato su area privata. Sull’annotazione di servizio, anche in questo senza criticità o pericoli, anche un leggero smottamento ai margini della strada di Petraro Pucciano verso l’acquedotto Gori.