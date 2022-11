Danni maltempo, allagata la sede della Polizia Municipale: l'appello della Cgil

Le ingenti piogge della scorsa notte, che hanno messo in ginocchio diversi territori della provincia di Salerno, hanno arrecato danni anche alla sede del Comando della Polizia Municipale di via dei Carrari. Gli spogliatoi donne e i bagni risultano, infatti, allagati e quindi resi impraticabili all'utilizzo. L'area colpita, precedentemente adibita a cella, è stata destinata negli ultimi anni a spogliatoio per le donne, dopo alcuni lavori portati avanti con economie tutte interne al Comando.

La denuncia di Antonio Capezzuto, segretario generale della Funzione Pubblica CGIL Salerno