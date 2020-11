Maltempo e danni: il sindaco di Sarno effettua un sopralluogo al cimitero

Proseguono i lavori di pulizia e manutenzione al cimitero di Sarno, dopo i gravi danni provocati dalla tempesta di vento dei giorni scorsi. Stamattina, il sindaco Giuseppe Canfora ha effettuato un nuovo sopralluogo, dopo i primi interventi avviati di messa in sicurezza dei luoghi, pulizia, ripristino di alcune aree, in seguito alla terribile tempesta di vento di una settimana fa.

I dettagli



Il cimitero cittadino ha bisogno ancora di qualche lavoro prima di poter passare alla riapertura. Comprendo appieno la necessità di rendere omaggio ai propri cari defunti, di recarsi sulle tombe, ma è prioritaria la sicurezza di tutti e la tutela dell’incolumità - ha detto - Non possiamo rischiare che qualcuno si faccia male. Sono sicuro della collaborazione e pazienza dei concittadini, come sono certo che sia importante la completa sicurezza dell’area. Purtroppo tutta la città ha avuto grossi danni dall’aeromoto. Sono danni di diversa natura che richiedono differenti interventi e piani di lavoro. Come ho più volte ribadito, siamo intervenuti e stiamo continuando in più zone di Sarno, mettendo in sicurezza edifici, piazze, strade".