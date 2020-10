Maltempo: allagamento a Roccapiemonte, il sindaco diffida il Comune di San Severino e il Consorzio di Bonifica

Scatta una guerra tra Comuni, a seguito degli allagamenti che hanno interessato la Valle dell'Irno. Il Comune di Roccapiemonte, infine, ha inviato una nota al sindaco del Comune di Mercato San Severino e al Commissario Straordinario del Consorzio di Bonifica Integrale del Salerno, con la quale diffida i due enti a mettere immediatamente in sicurezza il Canale Consortile in territorio di San Severino, in prossimità della SP4 e del viadotto autostradale. Come già comunicato con altra nota, in occasione delle piogge della notte scorsa e della mattinata di oggi si è verificato nuovamente l’allagamento a Roccapiemonte in zona Via Filomena Galdieri e Corso Mario Pagano e delle relative traverse.

La nota del aindaco Carmine Pagano e dell’assessore alla Protezione Civile Roberto Fabbricatore:

“La misura è colma. Non è ammissibile, infatti, che nel giro di trenta giorni (il 27 settembre, il 15 e oggi 27 ottobre) si siano verificati tre eventi analoghi che stanno mettendo a dura prova i residenti e le attività commerciali delle zone colpite dall’arrivo di fanghi e detriti, situazione che ha esposto e sta esponendo l’Amministrazione Pagano a costosi interventi di somma urgenza per la rimozione della massa fangosa che, puntualmente, ha invaso strade e proprietà private, senza voler contare il malcontento dei cittadini ed il conseguente danno di immagine derivante dalle mancate attività di manutenzione, non imputabili in alcun modo al Comune di Roccapiemonte. A nulla sono valsi i solleciti effettuati e le precedenti richieste di intervento. Stiamo assistendo, oramai, ad un tedioso quanto poco proficuo rimpallo di responsabilità su chi abbia la competenza ad effettuare i lavori necessari affinché una porzione del territorio di Roccapiemonte non subisca danni in occasione di ogni evento meteorico, anche di modesta entità”



Intanto, il fiume Solofrana tra Castel San Giorgio e Mercato San Severino sta per superare gli argini , come mostrano gli scatti di Antonio Capuano. Del fatto, allertati protezione civile e forze dell'ordine.