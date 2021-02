Maltempo e disagi: smottamento a Cava, frana a Ravello

Danni e disagi per il maltempo nel salernitano. In particolare,a Cava è stato registrato uno smottamento alla località Breccelle, nei pressi del Parco Diecimare poco prima delle 21. Sul posto Protezione Civile e Polizia Municipale. Una decina di famiglie rimaste isolate a causa del grosso smottamento che ha interamente bloccato la sede stradale.

L'intervento

Matteo Senatore, referente per la Protezione Civile giunto sul posto ha immediatamente attivato le procedure per la rimozione dei detriti a mezzo ditta specializzata. Sul luogo dello smottamento è giunto anche il sindaco Vincenzo Servalli per sincerarsi di persona dell'accaduto. Intense, le operazioni di rimozione del terreno per consentire la piena percorribilità della carreggiata, con la messa in sicurezza della zona.

Ravello

Disagi anche a Ravello, dove gli abitanti della zona Casa Rossa, oltre il borgo di Torello, avevano notato già la strada rotabile di accesso all'abitato ha presentato una grossa spaccatura longitudinale centrale, lunga circa trenta metri, come riporta Il Vescovado. Alle 11 di oggi, il cedimento con la carreggiata esterna che è franata. Una colata di fango e detriti sul tratto, ma fortunatamente nessun ferito. Intanto, sempre nel comune di Ravello, stamattina il Comune ha messo in guardia gli automobilisti per delle diffuse perdite di carburante su asfalto nel tragitto Gradillo - Via Boccaccio - Via Sambuco - Sp1 Ravello/Tramonti - Monte Brusara.

Foto in basso Cava



