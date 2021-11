Allagamenti nell'Agro: traffico ferroviario in tilt, tanti disagi

Dopo i problemi causati dalle forti piogge nell'Agro e che provocheranno in molti comuni anche la chiusura delle scuole, domani, 26 novembre, l'Ente Autonomo Volturno fa sapere che ''causa allagamento nei pressi dell'impianto di Pioppaino sono attualmente fermi in linea alcuni treni, causa allagamenti a Scafati.

I disagi

Il treno delle ore 10:42 da Napoli per Sorrento, fermo a Pioppaino; delle ore 11:06 da Napoli per Sorrento, fermo a Pompei scavi-Villa Misteri; delle ore 11:36 da Sorrento per Napoli, fermo a Castellammare'.