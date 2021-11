Vento e pioggia a Salerno, sradicato lamiera dal tetto di un'abitazione

Il maltempo continua a provocare danni a Salerno. Paura, nel tardo pomeriggio, in via Roma, dove le violenti raffiche di vento hanno sradicato una lamiera dal tetto di una palazzina.

L'intervento

Sul posto – come mostrano le foto di Antonio Capuano – sono giunti i vigili del fuoco che, nonostante la pioggia, hanno messo in sicurezza l’area. Sempre nel pomeriggio, in via Memoli, di fronte all'Asl di via Nizza, un grosso albero è stato spezzato dal vento, finendo su un'auto in sosta.