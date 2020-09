Maltempo a Pagani, la Solofrana esonda nella notte: evacuate due famiglie

Il maltempo ha continuato a provocare danni durante la notte nel Salernitano. E, in particolare, nell’Agro nocerino sarnese dove, intorno alla mezzanotte, è esondata la Solofrana anche nel comune di Pagani. Gli argini si sono rotti in zona San Mauro di Nocera Inferiore.

I danni

Un fiume d’acqua e fango ha invaso via Mannara: due famiglie, su sollecitazione della Polizia Municipale e della Protezione Civile PapaCharlie, sono state obbligate a lasciare le loro abitazioni. Fortunatamente, anche in questo caso, non risultano feriti.

Gallery