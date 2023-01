Maltempo, esondano i fiumi e nuove frane nella notte: disagi anche per i treni

La provincia di Salerno torna a fare la conta dei danni del maltempo, dopo i violenti acquazzoni che si sono verificati nella giornata di ieri e anche la scorsa notte. Senza sosta le operazioni di ripristino sulle aree colpite dall’esondazione della Solofrana in località Pandola San Rocco a Mercato San Severino da parte della Protezione Civile: registrati disagi sul territorio per allagamenti e smottamenti. Per il maltempo è stato rinviato anche il consiglio comunale di oggi a Nocera Inferiore.

Danni in Cilento e Vallo di Diano

Durante la notte in alcuni punti il Fiume Tanagro è esondato invadendo diversi campi agricoli e in alcuni casi anche locali interrati o al pian terreno. Esondato anche il fiume Calore che ha provocato problemi in particolare in località Mainardi di Aquara. Sospesa temporaneamente la circolazione dei treni tra Agropoli e Battipaglia. Sulla strada statale 166 “degli Alburni” è provvisoriamente chiuso il tratto al chilometro 57 nei pressi di San Rufo, a causa di un frana provocata dal maltempo. Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione della viabilità e per le operazioni di ripristino e messa in sicurezza del tratto stradale; nella zona sono ancora in corso condizioni meteorologiche particolarmente avverse. Una frana si è verificata anche sulla SS166 a Roccadaspide; per uno smottamento chiusa la strada comunale che collega Omignano Scalo con Piano Vetrale di Orria.

In Costiera

Resta chiusa al transito veicolare la strada provinciale 2, a Tramonti, a causa degli smottamenti della serata di ieri. Da Maiori, quindi, non è possibile raggiungere il Valico di Chiunzi attraverso il percorso tradizionale.