Allarme maltempo, fango e detriti invadono Castel San Giorgio: "Non uscite di casa"

Paura, oggi pomeriggio, a Castel San Giorgio, dove fango e detriti - come mostrano le foto di Antonio Capuano - sono scesi dalla montagna di Torello invadendo le strade della frazione Cartedomini.

I disagi

Enormi disagi per i residenti, a causa degli allagamenti che si stanno verificando in numerose arterie stradali cittadine. Tutta colpa delle violenti precipitazioni di queste ore. Allertati i vigili del fuoco, il nucleo di Protezione Civile e le Forze dell'ordine. Non è escluso che alcune abitazioni possano essere sgomberate ad horas.

L'appello

La sindaca Paola Lanzara avverte: “La cittadinanza è invitata a restare in casa occupando i piani alti delle abitazioni ed evitando l’utilizzo di piani interrati”



La nuova allerta meteo