Danni maltempo: nuova frana a Canalone, strade allagate ad Eboli

Continuano le abbondanti piogge da nord a sud della provincia di Salerno. Nel capoluogo vengono costantemente monitorati i sottopassi, diverse le strade allagate, mentre una frana si è verificata al rione Canalone, a causa del cedimento del muro di recinzione che costeggia la strada che conduce verso lo svincolo dell’autostrada A3 Salerno-Napoli.

In provincia

Nella zona sud, strade completamente allagate ad Eboli dove la circolazione veicolare sta subendo, in alcuni tratti dei rallentamenti. Protezione Civile e Forze dell’Ordine in azione sulle montagne del Cilento e del Vallo di Diano, dove le frane sono quasi all’ordine del giorno. Criticità anche in alcune zone dell’Agro nocerino sarnese.