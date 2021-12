Danni maltempo: nuova frana a Canalone, strade allagate ad Eboli

Continuano le abbondanti piogge da nord a sud della provincia di Salerno. Nel capoluogo vengono costantemente monitorati i sottopassi, diverse le strade allagate, mentre una frana si è verificata al rione Canalone, a causa del cedimento del muro di recinzione che costeggia la strada che conduce verso lo svincolo dell’autostrada A3 Salerno-Napoli.

A Torrione

I volontari del Nucleo Protezione civile sono intervenuti, anche oggi, in via Lucio Orofino, nel quartiere di Torrione, per un allagamento.

In provincia

Nella zona sud, strade completamente allagate ad Eboli dove la circolazione veicolare sta subendo, in alcuni tratti dei rallentamenti. Protezione Civile e Forze dell’Ordine in azione sulle montagne del Cilento e del Vallo di Diano, dove le frane sono quasi all’ordine del giorno. In particolare, un masso di grosse dimensioni è caduto sulla Sp15 che da Perdifumo permette di raggiungere Mercato Cilento e i centri dell’area del Monte Stella. Criticità anche in alcune zone dell’Agro nocerino sarnese.