Maltempo, crollo di massi sulla SS163 Amalfitana: auto distrutta

Ancora smottamenti in Costiera Amalfitana a causa del maltempo. Questa sera alcuni massi si sono staccati dalla parete rocciosa in località Castiglione di Ravello, lungo la Strada Statale 163, travolgendo un palo della pubblica illuminazione e precipitando su un’automobile parcheggiata. Fortunatamente a bordo non vi era nessuno.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i carabinieri che hanno messo in sicurezza l’area in questione.