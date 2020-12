Dramma maltempo, dopo la frana scatta l'evacuazione ad Ottati

Le intense piogge che stanno interessando il Salernitano hanno causato, oggi, il distacco e la caduta di alcuni grossi massi dal costone roccioso che sovrasta il centro abitato di Ottati, finendo sulla strada provinciale 12 e colpendo un'auto in sosta e un'abitazione. Non si registrano feriti. "Un vero miracolo", dice il sindaco Elio Guadagno che ha firmato due ordinanze con le quali attiva il centro operativo comunale e dispone l'evacuazione di alcune case, la sospensione delle attivita' commerciali presenti in quella zona e il divieto di transito sulla strada interessata.

Il racconto del sindaco

"Abbiamo dovuto procedere sia all'interruzione del traffico veicolare e pedonale lungo la Sp 12, sia all'evacuazione preventiva di 38 cittadini, molti dei quali sono stati ospitati, con costi a carico a del Comune, in alcune strutture ricettive del posto", spiega Guadagno chiarendo che la caduta massi "ha messo a serio rischio le abitazioni che sono al di sotto e una di queste e' stata colpita nel cortile e su una tettoia adiacente". Intanto, il primo cittadino assicura che, "da domani, siamo gia' al lavoro, grazie ad un intervento in somma urgenza finanziato dalla Regione Campania per un importo di 50mila euro, per la bonifica e la pulizia dell'area in modo da ripristinare subito le condizioni e consentire ai cittadini di rientrare nelle proprie abitazioni". Ma, osserva che "tutto e' subordinato alle condizioni meteorologiche" e, perciò, "confidiamo nel tempo, anche se abbiamo l'allerta meteo arancione". Nel frattempo, oggi, e' stato effettuato un primo sopralluogo "da parte dell'ufficio tecnico e delle autorita' preposte, in particolare il Genio civile di Salerno, la Provincia di Salerno, i Vigili del fuoco, la Comunita' Montana Alburni e la Prefettura", si legge in uno dei provvedimenti del sindaco.