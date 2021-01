Allarme maltempo, frane e smottamenti tra Alburni e Cilento: i disagi

Il maltempo continua a provocare danni nel salernitano. Questa mattina, ad Agropoli, dove si è registrata una piccola frana in via Serra, in località Moio. Diverse pietre di medie dimensioni di un vecchio muro di contenimento hanno invaso la carreggiata senza colpire, fortunatamente, alcun veicolo in transito. Sul posto – come mostrano le foto – sono giunti gli addetti della società Agropoli Cilento Servizi de della Pissta, che si occupa dello sgombero e ripristino delle strade post incidenti o eventi simili.

Gli smottamenti

Nella notte, invece, ha decuto la terra di un fondo agricolo in via Vuccolo Cappasanta ad Albanella, che è stata momentaneamente chiusa al transito. Senso unico alternato, invece, lungo la SS166 degli Alburni dove, la scorsa notte, un grosso masso si è staccato dal costone adiacente alla carreggiata al km 49+400, nel comune di Corleto Monforte. Al momento è stato disposto un restringimento della carreggiata ma la strada resta aperta.

