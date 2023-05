Allarme bombe d'acqua: frane e allagamenti nel Cilento. A Pisciotta "uscire di casa solo se necessario"

Le abbondanti piogge di queste ore stanno creando non pochi disagi anche in provincia di Salerno. Particolarmente colpito è il Cilento: a Castellabate, infatti, una parte del lungomare “Punta dell’Infermo” è stata ricoperta d’acqua e fango provocando difficoltà alla circolazione veicolare e pedonale. Non solo. Dal Comune fanno chiedono “ai proprietari di auto parcheggiate sul Lungomare De Simone e Lungomare Pepi di rimuoverle il prima possibile” a causa dell’esondazione del vallone Malevarco in località Santa Maria.

Gli altri comuni

A Pisciotta, invece, è franata la strada in località Marina Campagna: per questo l’amministrazione comunale ha invitato la popolazione a “non allontanarsi dalla propria abitazione se non strettamente necessari; a non sostare in locali interrati o seminterrati espositi a possibili allagamenti o inondazioni; a porre estrema attenzione nell’attraversamento di sottopassi o ponti; a fare attenzione alla possibile caduta di rami e alberi”. Intanto, una frana si è verificata nel comune di Ascea: chiusa temporaneamente l’arteria tra le frazioni di atona e Mandia. A Palinuro è esondato il fiume Lambro, in località Isca delle Donne. Numerosi allagamenti si sono verificati anche a Marina di Casal Velino e al Bivio di Acquavella.