Maltempo nel Golfo di Policastro, Strianese: "Siamo vicini ai Comuni colpiti"

Si è abbattuto un violento nubifragio su tutto il Golfo di Policastro causando l’esondazione del fiume Bussento con notevoli danni e ingenti disagi alla popolazione per l’allagamento di centri abitati e colture della zona. Problemi anche fra Camerota e Palinuro dove è esondato il fiume Mingardo causando ulteriori allagamenti alle strutture, ma anche alle campagne e alle coltivazioni.

Molti i comuni danneggiati dal maltempo: Sapri, Ispani soprattutto nella frazione Capitello, Vibonati soprattutto da zona San Pietro a località Cammarosano, Santa Marina particolarmente nella località Orto Conte e Scazzano, nella frazione Policastro Bussentino. Danni e allagamenti anche nei comuni di Torre Orsaia, Roccagloriosa, Celle di Bulgheria.

"Come Provincia di Salerno ci siamo subito mobilitati per ripristinare la messa in sicurezza delle nostre strade provinciali, in particolare abbiamo dovuto chiudere la SP 10b a Ricigliano, su cui stiamo lavorando. Interventi di ripristino sono in corso anche sulle strade fra Alfano e Torre Orsaia. In particolare stiamo lavorando per mettere al più presto in sicurezza la principale strada di collegamento tra Policastro e Sapri, la SR ex SS 18. La mia vicinanza e solidarietà, a nome mio e dell’Amministrazione provinciale, va ai Sindaci e alle comunità colpite in un momento economico e sociale già critico e particolarmente delicato a causa della crisi epidemiologica in corso.”