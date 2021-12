Maltempo, grosso masso precipita sulla Strada Provinciale 11

Momenti di paura, nelle ultime ore, nel Vallo di Diano, dove un masso di grosse dimensioni è precipitato lungo la Strada Provinciale 11 tra Sacco e Teggiano.

L'intervento

Sul posto sono giunti i carabinieri forestali per un sopralluogo, che hanno delimitato l’area per avvisare gli automobilisti di passaggio. Per fortuna non risultano danni a cose o persone.