Allagamenti da nord e sud della provincia: raffica di interventi dei vigili del fuoco, in azione i reparti speciali

A causa del maltempo, tra ieri e oggi, il comando dei vigili del fuoco di Salerno ha effettuato 150 circa interventi per soccorso tecnico legati al maltempo inoltre ce ne sono ancora 50 di minore rilevanza, cioè prosciugamenti e simili, in attesa di essere espletati. Le squadre ordinarie stanno lavorando.

I reparti speciali

Inoltre sono stati impiegati da ieri i reparti speciali speleo Alpino fluviali per soccorrere le persone nelle zone allegate di San Marzano sul Sarno via Gramsci e via Filettine di Pagani.