Allerta maltempo a Nocera Inferiore: Torquato rinvia l'apertura delle scuole

Il sindaco di Nocera Inferiore Manlio Torquato comunica la sospensione delle attività didattiche per la giornata di domani 29 settembre per le scuole di ogni ordine e grado presenti sul territorio comunale. La decisione - fanno sapere dal Municipio - si è resa necessaria in considerazione del permanere dello stato di criticità metereologica che sussiste ancora per la giornata di domani ,anche in relazione allo stato di attenzione di classe 6a per rischio di smottamenti franosi.

L’avviso

Considerata pertanto la riattivazione del Poc è sentito il responsabile dello stesso direttore della Protezione Civile. “Considerata le criticità delle ultime ore, la necessità di effettuare verifiche alle strutture scolastiche e alle strade urbane interessate da allagamenti e accumulo di detriti. Considerando infine la concomitante chiusura già disposta dai comuni viciniori anche al fine di evitare disagi alla popolazione scolastica e alle relative famiglie provenienti dal comprensorio”. La relativa ordinanza è in corso di pubblicazione sul sito del Comune.