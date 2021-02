Allarme maltempo, cede il ponte ad Olevano sul Tusciano: chiusa la Sp428

In azione la Protezione Civile che, in queste ore, sta prestando soccorso alla popolazione residente anche nei comuni di Forino e Cervinara, in provincia di Avellino

Il maltempo sta provocando non pochi disagi in diversi comuni della provincia di Salerno. Uno dei più colpiti è sicuramente Olevano sul Tusciano, dov’è stata momentaneamente chiusa la strada provinciale Sp428 all'altezza del ponte sul fiume Cornea, che conduce a Montecorvino Rovella, per il cedimento della spalla del ponte.

La vicina Irpinia

In azione la Protezione Civile che, in queste ore, sta prestando soccorso alla popolazione residente anche nei comuni di Forino e Cervinara, in provincia di Avellino.