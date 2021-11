Danni maltempo: grosso ramo cade al porticcolo di Pastena, smottamenti a Scala

Il maltempo continua a provocare danni e disagi a Salerno ma anche in provincia. Nelle ultime ore un grosso ramo di un albero è caduto a causa delle raffiche di vento: questa volta, però, sul tratto del lungomare cittadino che conduce al porticciolo di Pastena. Fortunatamente non risultano feriti.

In Costiera

Nel primo pomeriggio di oggi, a Scala, si sono verificati un cedimento lungo il tratto di via Traglio, dov’è stato disposto momentaneamente il divieto di transito, e anche uno smottamento in località Seggio Santa Chiara che, in tempi record, è stato prontamente rimosso