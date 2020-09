Maltempo nel Salernitano, rinviata l'apertura delle scuole: ecco i comuni interessati

In provincia di Salerno il maltempo sta provocando numerosi danni e disagi in molti comuni. Per questo alcuni sindaci hanno già predisposto il rinvio dell’apertura delle scuole previsto per domani, lunedì 28 settembre 2020.

I comuni

Le scuole resteranno chiuse domani, dunque, a Angri, Baronissi, Cava de’ Tirreni, Fisciano, Mercato San Severino, Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, San Marzano sul Sarno e Pagani. A Salerno, il sindaco Vincenzo Napoli ha convocato una riunione del Centro Operativo Comunale (COC), al termine della quale è stato deciso di mantenere chiusi gli istituti scolastici anche nel capoluogo. "La situazione meteo è in continua evoluzione e, pertanto, non si escludono eventuali ulteriori provvedimenti che saranno assunti nella giornata di domani, all'esito della riunione del COC già convocata alle ore 12.30" fanno sapere dal Municipio. Resta confermata, altresì, la chiusura di parchi, ville e giardini comunali, impianti sportivi e cimitero.

In aggiornamento