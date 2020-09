Allarme maltempo, Salerno si risveglia con allagamenti e disagi

Salerno si risveglia ancora sotto la pioggia che sta continuando a provocare non pochi disagi, soprattutto alla circolazione pedonale e veicolare.

Gli allagamenti

Allagati il lungomare cittadino (in particolare il tratto Marconi), via Ligea, diverse strade della frazioni collinari (da Giovi a Matierno fino a Fratte), i sottopassi più critici (come quelli di Mercatello e Pastena) restano chiusi, perché sono anni che quando piove vengono invasi dall’acqua piovana e non si riesce a trovare una situazione; monitorato anche il sottopasso di via San Leonardo, di fronte al Ruggi d’Aragona.

I controlli

Al lavoro senza sosta, insieme ai vigili del fuoco e agli agenti della Polizia Municipale, i volontari del Nucleo di Protezione Civile guidati dal capitano Mario Sposito. Nelle prossime ore dovrebbe essere rimosso il grosso albero che, nella giornata di ieri, è crollato dinanzi all’entrata del comando dei vigili in via Dei Carrari.

